25/08/2020

Virus, meno contagi

ma nuovi focolai Virus, più tamponi ma contagi in calo, ottocentosettantotto, quattro i decessi. Focolai in Sardegna e Veneto. Nel trevigiano in una azienda di pollame positivo un quarto dei settecento dipendenti





