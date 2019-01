23/01/2019

Smog. Rapporto Legambiente. Maglia nera a Brescia. 38 milioni le auto private Superati l’anno scorso in ben 55 capoluoghi di provincia i limiti di polveri sottili e smog









Città soffocate da smog, polveri sottili, fumi inquinanti che minano seriamente la nostra salute. Il Dossier presentato da Legambiente che già dice tutto nel titolo, “Mal’aria 2019”, spaventa soprattutto i cittadini lombardi.





Non è infatti una grande città la capitale italiana dell’inquinamento, ma Brescia che ha il primato delle giornate fuorilegge, ben 150. 47 hanno superato l’anno scorso i limiti massimi di Pm10 e 103 i parametri consentiti di ozono.





In tutto sono 55 i capoluoghi di Provincia dove si respira peggio e questo per circa 4 mesi l’anno, quando tutti i limiti consentiti dalle normative vengono ampiamente superati.





In Lombardia non è solo Brescia a detenere la maglia nera. Anche Lodi per 149 giorni (78 per il Pm10 e 71 per l'ozono) ha fatto suonare gli allarmi delle centraline antismog, così come Monza (140) e Milano (135).





A breve distanza ci sono poi Venezia (139), Alessandria (136), Torino (134), Padova (130), Bergamo e Cremona (127) e Rovigo (121).





Tutte le città capoluogo di Provincia dell'area padana, ad eccezione di Cuneo, Novara, Verbania e Belluno) hanno superato almeno uno dei due limiti.





La prima città non posizionata nella Pianura padana è Frosinone, nel Lazio, con 116 giorni di sforamento (83 per il Pm10 e 33 per l'ozono), seguita da Genova con 103 giorni (tutti dovuti al superamento dei limiti dell'ozono), Avellino con 89 (46 per il Pm10 e 43 per l'ozono) e Terni con 86 (rispettivamente 49 e 37 giorni per i due inquinanti).





Un quadro preoccupante per Legambiente che indica “l’urgenza a livello nazionale di pianificare misure strutturali capaci di abbattere drasticamente le concentrazioni di inquinamento presenti riportando l’aria a livelli qualitativamente accettabili”.

Tra le principali cause il traffico, il riscaldamento domestico, le industrie. L’auto privata continua a essere di gran lunga il mezzo più utilizzato per gli spostamenti. In tutta Italia se ne contano ben 38 milioni.





Secondo i dati dell’Agenzia europea per l’ambiente sono oltre 422 mila le morti premature per la cattiva aria che respiriamo e l’Italia si colloca tra i Paesi con il più alto numero di decessi in rapporto alla popolazione.

Il dato triste parla di 60.600 morti nel solo 2015.