14/04/2020

Fmi: recessione globale

Italia giù del 9% Fondo Monetario Internazionale: tutto il mondo è in recessione, la peggiore dagli anni trenta. L'Italia quest'anno giù del nove per cento. G7: useremo tutti gli strumenti per la crescita





