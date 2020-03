03/03/2020

L’Antartide si rifà il look. Gara tra archistar L’esempio del Brasile con una nuova base simile a un museo d’arte. Costo 90 milioni di euro. E gli altri a paesi si allineano







Un’insolita gara tra archistar internazionali si è aperta intorno al mondo dei ghiacci. L’Antartide insomma si vuole rifare il look con l’obiettivo di creare nuove basi che uniscano funzionalità con efficienza energetica e gusto estetico.





Cambia così il modo di progettare e accogliere i ricercatori nel luogo più inospitale del pianeta, dove le temperature scendono a -51 gradi e il vento soffia fino a 160 km/ora.





A differenza dell’Artico, l’Antartide è un vero e proprio continente dall’alto dei suoi 14 milioni di km2, addirittura più grande di Europa e Oceania.





Da poco più di 60 anni è consacrato alla scienza e alla ricerca ed è di questo che si occupano i ricercatori che ogni anno vanno al Polo sud. Fino a 4 mila persone nei mesi estivi.





Le prime stazioni costruite circa vent’anni fa avevano l’unico scopo di fare da scudo alle condizioni climatiche estreme garantendo la sopravvivenza dei ricercatori nel posto più freddo della Terra.





Ma da quei primi insediamenti in legno di strada se n’è fatta e la base brasiliana ne è la prova. Si chiama Comandante Ferraz ed è costata quasi 90 milioni di euro. Inaugurata a metà gennaio potrebbe essere scambiata benissimo per un museo d’arte.

I vecchi capannoni hanno lasciato il posto ad ambienti innovativi che valorizzano il comfort e il benessere di chi vi alloggia e riducono il costo di manutenzione e trasporto.

All’interno la stazione britannica Halley VI, con un sistema idraulico che le permette di spostarsi in base al livello della neve. Insomma l’esempio del Brasile ha aperto una nuova strada alla quale si stanno allineando Spagna, India,Nuova Zelanda e Stati Uniti.