27/05/2019

I mini racconti che battono l’iPhone Successo a Londra per le storie che si leggono in un minuto sulla metro. 9000 autori partecipano all’iniziativa

Lo sguardo fisso sul telefono, la testa chinata a cliccare qualcosa. Immagini a cui siamo ormai abituati viaggiando sulla metro o sui bus. Ma una novità arriva da Londra dove i passeggeri della metropolitana oggi possono leggere qualcosa di diverso.





Distributori automatici installati nelle principali stazioni invitano a scegliere piccoli racconti che richiedono uno, due, tre minuti di lettura a seconda del viaggio che si deve fare. Basta selezionare quello che interessa in base anche al percorso della metro, cliccare e il racconto viene stampato su carta ecologica. Frammenti di storie scelte tra generi diversi, dalla fiction scientifica, ai libri per bambini, passando per autori storici come Lewis Carroll o Charles Dickens.





Per il pubblico londinese poi lo scrittore bestseller Anthony Horowitz ha preparato un testo da un minuto intitolato “La morte di Mr Robinson“ che è stata una vera sfida, visto che ha dovuto concentrare thriller e fantasia nel tempo di percorrenza tra una stazione e l’altra.





Stampare i racconti non costa nulla ai lettori e sin dal primo giorno il successo dell’iniziativa è stato sorprendente e si sta replicando anche in altre stazioni della metro e diverse capitali europee.





I dispenser di letteratura sono stati installati anche a Hong Kong, mentre in America il regista Francis Ford Coppola si è talmente entusiasmato all’idea da investire sulla società che ha inventato il format portando uno dei distributori a San Francisco.





Ora in giro per il mondo ci sono almeno 200 distributori di mini racconti tra aeroporti, università, stazioni di treni, metropolitane e librerie, con novemila autori che hanno concesso testi e 230mila lettori iscritti alla community, attraverso il sito dove si possono trovare tutte le storie