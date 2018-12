14/12/2018

Oslo senz'auto. È la capitale green del 2019 Dal primo gennaio stop al traffico privato in quasi tutta la città. Già il 60% delle auto sono elettriche







Vivere senza auto si può e una grande città si sta attrezzando per farlo. Parliamo di Oslo. La capitale norvegese dal primo gennaio 2019 chiuderà completamente alle auto una vasta area centrale in cui sarà vietato tutto il traffico privato e anche le vetture elettriche.





Pur non facendo parte della Ue, per questa sua importante iniziativa, Oslo è stata nominata dalla Commissione europea “Green Capital” 2019. Un primato importante soffiato ad altre città che fanno comunque a gara per raggiungere solidi risultati nella lotta al cambiamento climatico. Come la belga Gand, la finlandese Lahti, l’estone Tallin e la portoghese Lisbona.





Alla fine però Bruxelles ha dovuto riconoscere un impegno maggiore alla città scandinava per gli obiettivi ambiziosi sul fronte ambientale. La capitale norvegese punta infatti a tagliare le emissioni del 36% entro il 2020 e addirittura del 95% entro il 2030.





Come? Intanto lasciando gran parte della città ai pedoni e alle biciclette, chiudendo tutti i parcheggi in gran parte della città. Già oggi quasi un terzo degli spostamenti viene effettuato a piedi e l’obiettivo è aumentare la percentuale al 35% attraverso lo sviluppo di un’infrastruttura pedonale accessibile e senza interruzioni.



Oslo vuole anche triplicare la percentuale di spostamenti in bicicletta dal 6% al 18% entro il 2020 costruendo e allargando le piste ciclabili in città. Entro il 2020 poi tutti i mezzi di trasporto pubblico dovranno essere a emissioni zero compresi i taxi.





Oslo può essere considerata la capitale mondiale della e-car con oltre il 60% delle auto nuove elettriche, ibride o a idrogeno. Merito anche degli enormi incentivi esistenti da tempo e degli oltre 1300 punti di ricarica per vetture elettriche.





La maggior parte dei cittadini naturalmente approva questi obiettivi e anche il mondo imprenditoriale si è dimostrato molto sensibile ai temi ambientali tanto che nel 2016 la capitale norvegese ha introdotto, tra le prime città nel mondo, un “bilancio climatico”.





Anche l’edilizia è rigorosamente verde. Entro il 2020 nessun edificio della capitale potrà essere riscaldato con combustibili fossili. Previsti incentivi sia a livello governativo che comunale per rimuovere le vecchie caldaie e rimpiazzarle con fonti di riscaldamento rinnovabili. Attenzione massima poi alla costruzione degli edifici. Ogni cantiere dovrà dotarsi di una struttura di pannelli solari per produrre energia pulita destinata ai macchinari pesanti.