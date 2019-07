02/07/2019

Mezzo milione i maturandi. Gli studi migliori per trovare lavoro Salgono a 5000 le lauree. Le aziende premiano esperienze all’estero, tirocini e competenze informatiche







L’esame di maturità è agli sgoccioli e presto per i 520 mila maturandi italiani sarà l’ora delle scelte. Chi vuole proseguire gli studi deve cominciare a pensare a quale università o scuola tecnica andare.





Tra i corsi professionali, di primo e secondo livello e a ciclo unico l’offerta messa in campo dagli atenei è quanto mai ricca. Secondo uno studio del Sole 24 Ore, 4854 sono le lauree in pista con un aumento del 2% rispetto al 2018. Di queste 2293 sono di primo livello, 2221 di secondo livello e 340 a ciclo unico.





E questo nonostante siamo penultimi tra i Paese europei come numero di laureati nella fascia di età 30-34 anni, seguiti solo dalla Romania.





Le matricole in ogni caso continuano a salire superando le 298 mila unità con proposte di studio sempre nuove e aggiornate. Aumentano un po’ dappertutto i filtri d’ingresso che ormai interessano il 44% dei corsi di laurea.





Sul fronte della didattica, invece, da un lato si punta su una maggiore specializzazione dei percorsi, dall’altro avanza la contaminazione digitale dei programmi. E così non è raro trovare nei piani di studio parole come Machine learnig, cybersecurity, blockchain, Big data, intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non si limita all’area tecnico-scientifica, ma che si allarga anche a altri ambiti, dalle scienze umane fino all’economia.





I corsi più numerosi sono quelli che riguardano le professioni sanitarie, circa 600, seguiti da quelli di scienze economico-aziendali, (163), ingegneria industriale (137), scienze dell’economia e gestione aziendale (127), ingegneria dell’informazione (103) e poi via via tutti gli altri, da biologia a psicologia, da giurisprudenza a medicina.





Per favorire la scelta universitaria e non, è meglio per i maturandi leggere le numerose ricerche che si trovano sui livelli occupazionali.





Dai dati si evince che i laureati lavorano più dei diplomati con una percentuale i primi di circa il 79% contro il 66% dei secondi. E sempre i laureati guadagnano in media il 38% in più.





In pole position a livello di lavoro i laureati in ingegneria, economia statistica e professioni sanitarie, mentre un po’ in affanno sono i titoli giuridici, letterari e psicologici.





Ma non basta la laurea, dice lo studio, contano anche molto le esperienze trasversali, come un lavoro durante gli studi, le conoscenze informatiche o un periodo passato all’estero. Anche aver partecipato all’Erasmus o un altro programma di scambio viene ben visto dalle aziende. Chi ha svolto un tirocinio o uno stage ha quasi il 10% in più di possibilità di occupazione.