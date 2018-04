27/04/2018

Medici: 1 su 3 ha poco tempo per i pazienti Poca empatia e scarsa fiducia. Se ne discute a Bologna dal 3 al 6 maggio







Quanto tempo i medici trascorrono con i pazienti? E come si arriva ad avere un’opinione su farmaci e cure? Domande importanti che saranno approfondite dal 3 al 6 maggio a Bologna nella quarta edizione del Festival della Scienza medica dedicato proprio al “tempo della cura”.





Diversi studi hanno evidenziato che in media dopo 21 secondi il medico interrompe il paziente che ha appena iniziato ad esporre i suoi problemi. Un dottore su tre ha poco tempo da dedicare al malato per assicurarsi che segua le terapie prescritte e solo uno su due si accerta che il proprio assistito abbia ben compreso le indicazioni sulle terapie.





Di questo soprattutto si discuterà durante la tre giorni bolognese che prevede oltre settanta incontri e moltissimi relatori tra i quali due Premi Nobel, la psicologa May Britt Moser e il chimico Robert Lefkowitz. Tra gli argomenti in discussione la cosiddetta psicologia delle decisioni mediche, cioè i processi mentali che guidano nel fare una diagnosi e nel trasmetterla e i loro effetti sui pazienti.





“Come ogni scienza la medicina ha una natura probabilistica, spiega lo psicologo Paolo Legrenzi, unico membro italiano della Commissione per l’etica della ricerca del Cnr. “Al paziente si dice: c’è un tot di probabilità che questa terapia funzioni. Ma il malato vuole speranza e così finisce col rivolgersi a guaritori e cure non supportate scientificamente”.



“Negli Stati Uniti, continua Legrenzi, conoscono bene questo meccanismo e infatti insegnano al medico come comunicare. Al contrario da noi non è considerata una questione importante e tutto avviene su basi intuitive. Bisogna invece prepararsi anche in questo campo altrimenti progredirà sempre di più la falsa scienza”.