23/12/2019

Vento e mareggiate

Vento, pioggia e forti mareggiate: il maltempo in queste ore si concentra al sud. Circolazione dei treni rallentata in Calabria e Sicilia, trecento persone evacuate in Irpinia