24/05/2020

Contagi e riaperture

fari sulla Lombardia Contagi in calo, ma resta il caso Lombardia: più nuovi casi che nel resto d'Italia. Fontana ai sindaci: fermezza. In settimana il bando per sessantamila assistenti civili, vigileranno sulla fase due





Contagi in calo, ma resta il caso Lombardia: più nuovi casi che nel resto d'Italia. Fontana ai sindaci: fermezza. In settimana il bando per sessantamila assistenti civili, vigileranno sulla fase due