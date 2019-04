24/04/2019

Maltempo,

una vittima due dispersi Trovato il corpo della donna travolta da un torrente, mentre era in vacanza nella campagna Toscana. A Savona due persone disperse dopo essere cadute in un fiume in piena





