14/09/2020

In fila e con le mascherine

il primo giorno in classe Oltre cinque milioni di studenti tornano in aula. Mascherine, distanziamenti e ingressi differenziati. Nuovi casi di contagio. In Toscana tre maestre e una classe in quarantena





