15/07/2020

Virus, mascherine e viaggi

ecco le nuove misure Proroga delle misure anticovid fino al trentuno luglio. Sì al trolley in aereo. Regioni in ordine sparso. Lombardia abolisce l'obbligo di mascherine all'aperto. Riaprono le discoteche in Alto Adige





