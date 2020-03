06/03/2020

Il virus non rallenta

primo caso in Vaticano Lombardia: contagio più veloce del previsto, duecento ricoveri al giorno, assumere sanitari. 400 medici in quarantena in Veneto, rischio chiusura ospedali. Si fermano le classiche del ciclismo. Primo caso in Vaticano





