26/01/2019

È in Lombardia il paese con boom di nascite A Zelo Surrigone si investe sulle famiglie grazie anche alla fusione col Comune vicino, Vermezzo







La proporzione è doppia rispetto a Milano. 16 nuovi nati ogni mille abitanti nel 2017 contro gli 8 del capoluogo lombardo. È Zelo Surrigone, distante una ventina di minuti da Abbiategrasso e meglio conosciuto come il paese dei bambini.





1800 i cittadini registrati all’anagrafe e un boom di fiocchi rosa e azzurri, che il Sindaco Gabriella Raimondo, anche lei mamma di 4 figli, spiega cosi’: ”Sono state costruite nuove residenze che hanno richiamato molte giovani famiglie”. Al nido ci sono 40 iscritti e alla materna 70 e i numeri sono in continua ascesa.





A Zelo Surrigone si è tra l’altro da poco votato un referendum per la fusione in un unico Comune con Vermezzo. I cittadini hanno anche votato il possibile nuovo nome, Vermezzo con Zelo o Vermezzo Surrigone. Nasce quindi il primo Comune ”fuso” della provincia di Milano, un vero matrimonio di convenienza economica. I paesi che si uniscono ricevono infatti molti contributi pubblici e agevolazioni che permettono un giro di vite in termini di servizi e opere pubbliche, rispetto alle ristrettezze delle piccole realtà.





I due Comuni risparmieranno 99 mila euro l’anno in costi di burocrazia e incasseranno 588 mila euro l’anno di trasferimenti per dieci anni.





Una prospettiva allettante che, dal 2011 a oggi, ha spinto 27 Comuni italiani a fondersi.





Intanto a Zelo Surrigone già pensano come investire i soldi in arrivo. Più sociale, più sicurezza, ma soprattutto più incentivi per le famiglie per aumentare sempre di più il numero dei nuovi nati.