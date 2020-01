27/01/2020

Addio a Kobe Bryant

una leggenda del basket Morto in un incidente d'elicottero Kobe Bryant, una leggenda del basket. In lutto il mondo dello sport. Black Mamba, come era soprannominato aveva con l'Italia un rapporto speciale





