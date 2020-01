07/01/2020

Incidenti stradali

nuove vittime Cinque persone perdono la vita in poche ore in diversi incidenti stradali, in Sicilia, Puglia e Toscana. Si aggrava il bilancio dei morti sulle strade italiane





