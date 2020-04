10/04/2020

Covid: 90 mila morti nel mondo

Usa: fosse comuni per i poveri Esce dalla terapia intensiva il premier britannico Johnson. Timori in Europa per la tenuta del lockdown in vari paesi. Nel bronx si scavano fosse comuni per i più poveri





