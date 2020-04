26/04/2020

Lombardia e Piemonte

malati in aumento Decessi in forte calo in Lombardia, mentre resta alto il numero delle vittime in Piemonte, soprattutto nelle residenze per anziani. In entrambe le regioni aumentano i malati





