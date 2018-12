14/12/2018

Basta barriere a scuola. Maglia nera nel sud Per il Miur barriere rimosse nel 74% delle scuole, ma restano ancora tanti istituti da completare





Un miliardo di persone e cioè circa il 15% della popolazione globale vive con una forma di handicap cronico, fisico o psichico. Numeri in aumento segnala l’Onu.





In Italia solo gli alunni e gli studenti con disabilità nelle scuole statali erano lo scorso anno 234.658 mentre quest’anno sono circa 10 mila in più. A questi numeri si aggiungono quelli della Corte dei Conti sugli edifici scolastici non a norma. Su un totale di 38.847 scuole, più di 10 mila non risultano in regola.





“Bisogna partire da questo dato, ha detto Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap, e cioè che la scuola non è uguale per tutti. E questo nonostante il lavoro e le denunce delle famiglie e delle associazioni che mandano continue segnalazioni di scuole inaccessibili o accessibili solo in parte”.





Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione le barriere architettoniche risultano rimosse nel 74% degli edifici ma ad oggi solo un terzo degli edifici è dotato di percorsi per far arrivare i ragazzi ai cancelli. In meno di 3 strutture su 10 ci sono ascensori adatti al trasporto di disabili.





"I disabili non sono tutti uguali, continua Falabella. Può esserci il ragazzo in carrozzina, ma anche la persona ipovedente, cieca, con sordità, afasia o disabilità intellettiva. Negli ultimi dieci anni si è fatto molto, ma c’è ancora tantissimo da migliorare”.





Sempre il Miur ci dice che muoversi tra i corridoi scolastici non è scontato ed è uno dei motivi per cui molti ragazzi disabili durante l’intervallo non escono dalle classi come denunciato da associazioni e famiglie. Appena il 40% delle scuole censite ha percorsi interni dedicati ai disabili. Nella metà dei casi e’ poi complicato andare in bagno. Porte strette e tanti bagni non a norma.





Le esperienze però cambiano di regione in regione. Da una ricerca di Legambiente risulta che gli interventi previsti nei prossimi anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono in calo. A livello nazionale la maglia nera va al meridione dove la percentuale di scuole in possesso dei requisiti è più bassa che nel resto d’Italia. In crisi soprattutto le isole e in particolare la Sicilia.