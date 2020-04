27/04/2020

Calano le vittime

ma risalgono i contagi

In calo il numero delle vittime ma risalgono i contagi soprattutto in Piemonte e Lombardia. Al Tg3 il pneumologo Richeldi avverte: non abbassiamo la guardia, il peggio può ancora venire





In calo il numero delle vittime ma risalgono i contagi soprattutto in Piemonte e Lombardia. Al Tg3 il pneumologo Richeldi avverte: non abbassiamo la guardia, il peggio può ancora venire