14/04/2020

Allerta Piemonte

"siamo vicini a Milano In Piemonte flessione più lenta della curva dei contagi. Sono oltre 17 mila i casi positivi. Per gli esperti pochi i tamponi in presenza di sintomi lievi. Superate le 1900 vittime





