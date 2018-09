19/09/2018

Leonardo super star. A 500 anni dalla morte ecco le mostre che vedremo Italia e Francia ai nastri di partenza. Monna Lisa e Cenacolo come non li avete mai visti





Musei e gallerie in fermento per celebrare nel 2019 i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci.





“Ci sono voluti secoli per rimettere in ordine la storiografia del maestro” racconta Barbara Agosti docente di Storia dell’Arte chiamata dal Ministero dei Beni Culturali a far parte del Comitato per l’importante anniversario. “Ogni conoscenza di Leonardo, continua, è stata frutto dello sforzo di tante generazioni, come per esempio la data di morte, 1519, non è indicata da Vasari né dalle fonti dell’epoca ed è stata rimessa faticosamente a punto dopo”.





L’Italia cavalcherà lo spirito scientifico di Leonardo con una grande mostra alle Scuderie del Quirinale, mentre il lato artistico e tutta la sua pittura avrà come ribalta il Louvre di Parigi che ospita la super star Monna Lisa, il quadro di Leonardo capace di richiamare il 90% dei quasi 10 milioni annui di persone che pongono il museo al top della classifica dei più visitati al mondo. Il Louvre sta lavorando a una grande esposizione (dal 24 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020) attraendo a sé opere in prestito da ogni parte del mondo, compresa l’Italia.





E non pochi sono i malumori anche perché purtroppo non esiste una cabina di regia internazionale per questo anniversario, con i due Paesi che procedono ognuno per proprio conto.





In Italia i fondi sono pochi, un milione di euro o poco più, tanti progetti in ordine sparso e il “volontariato” dei 15 componenti del Comitato che non prendono gettoni di presenza. La concorrenza con la Francia parte con armi spuntate. Su Leonardo hanno il coltello dalla parte del manico, hanno sette dipinti e venti disegni, anche se noi la grande mostra su Leonardo l’abbiamo già fatta nel 2015 per Expo.





Il 2 maggio 2019 comunque è dietro l’angolo. Le celebrazioni in Italia avranno il proprio fulcro in Lombardia, Toscana e Lazio e proprio in questi giorni il Comitato Leonardo deciderà sulle ultime proposte, in tutto un centinaio.





La maggior parte dei progetti provengono da Milano. Qui opera il Comitato di coordinamento “Milano e Leonardo” istituito dal Comune nel 2016. Il 2 maggio 2019, il giorno della morte di Leonardo da Vinci nel 1519, riaprirà la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, luogo protagonista per tutto il 2019 delle celebrazioni leonardesche.





Nella Cappella Ducale del Castello Sforzesco, dal 16 maggio al 18 agosto 2019 si potranno vedere una selezione di disegni originali e un'installazione multimediale per capire la composizione originale della Sale dell'Asse.





Il capoluogo lombardo custodisce L’Ultima Cena conservata nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. Qui ci sarà l'allestimento di una grande mostra dal 13 ottobre al 13 gennaio 2019 dove si potranno osservare e studiare anche i disegni preparatori dell'opera più mistica del pittore toscano, così da scoprirne il processo creativo e anche il risultato finale, purtroppo consumato dal tempo e da una tecnica inappropriata per affrontare un'opera muraria.

Altra opera monumentale conservata a Milano e celebre in tutto il mondo è il Codice Atlantico che con il Musico fa della Pinacoteca Ambrosiana il luogo, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, più importante legato alla presenza del maestro a Milano. In programma quattro mostre tematiche che avranno luogo da dicembre 2018 all’Epifania 2020.