17/08/2018

Terremoto in Molise

lievi danni, nessun ferito Ancora scosse in Molise. La più forte nella serata di ieri avvertita in Lazio, Campania e Abruzzo. Epicentro in provincia di Campobasso. Lievi danni alle case, nessun ferito ma tanta paura





