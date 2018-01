26/01/2018

Boom del turismo cinese in Italia 1,5 milioni l'anno. 45% in più rispetto a due anni fa







Spende circa 1200 euro al giorno con punte di 1600 in grandi città come Roma, Firenze, Milano. Il nuovo turista cinese non bada a spese quando si tratta di moda, gioielli, cibo italiano. I flussi sono in ascesa anche se il nostro Paese deve ancora migliorare molto la capacità di attrazione per i turisti che arrivano da Pechino.

Dodici milioni quelli che sbarcano in Europa, diretti soprattutto in Germania e Francia e di questi solo mila arrivano direttamente in Italia mentre circa un milione e mezzo comunque la visitano.

Il Vecchio Continente lo girano tutto, ma a tappe veloci, due o tre città in pochi giorni per poi ripartire verso altre mete.

Da pochi anni il governo cinese promuove il turismo verso l’estero e oggi la Cina è in vetta alle classifiche per il numero di viaggiatori nel mondo.129 milioni nel 2017 e nei prossimi anni si stima che raggiungeranno i 700 milioni di persone.





Una curva in crescita che ha reso la Cina il più grande mercato nel turismo internazionale generando una spesa che nel 2016 ha toccato i 261 miliardi di dollari con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Amano la bellezza, lo shopping, sono guidati dai loro social network, ma soprattutto dai loro sistemi di pagamento e dalla presenza oppure o no del wi-fi che vogliono ovunque. Apprezzano uno staff che parli in cinese mandarino, siti web nella loro lingua ed è fondamentale essere presenti su media e social network che amano di più. Un esempio? La Torre di Pisa è diventata una meta ambita da quando è apparsa in una celebre soap opera cinese.





L’Italia deve fare ancora molti passi avanti nell’accoglienza e nella capacità di rispondere alle richieste di questo tipo di turisti. Le grandi catene alberghiere si sono adeguate, ma molto c’è ancora da lavorare sui piccoli e medi imprenditori che rappresentano la maggior parte delle aziende turistiche europee.