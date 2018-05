29/05/2018

Donare è donna. Aumentano i lasciti solidali Sono quasi 9mila quelli registrati dal notaio perlopiù da donne. Tra le regioni più generose la Lombardia e la Sicilia





Sono sempre di più gli italiani che decidono di donare parte dei propri averi a chi ne ha più bisogno. E questo nonostante il lascito testamentario non sia un’usanza tipicamente italiana. Eppure è una tendenza in aumento soprattutto fra le donne. Medici senza Frontiere riceve, per esempio, due lasciti a settimana e tra i donatori ci sono molti quarantenni e cinquantenni, soprattutto di Milano,Roma e Bologna, mentre dalla Sicilia sembra arrivino le donazioni più consistenti.





Il 14% degli italiani lo ha già fatto o ha deciso di farlo, mentre solo quattro anni fa solo il 9% faceva lasciti. “Il 65% dei donatori è donna, spiegano dalla Lega del Filo d’Oro, l’associazione che aiuta i sordi ciechi. “Il motivo è sicuramente perché vivono più a lungo, ma anche perché hanno una maggiore sensibilità verso le persone sofferenti”.





E tante sono le Associazioni caritatevoli che fanno parte del Comitato Testamento Solidale, nato per far conoscere agli italiani la pratica, ancora poco diffusa, del testamento solidale.





Anche all’estero le donne sono più generose degli uomini. In Inghilterra le donatrici sono più della metà anche perché lì è molto diffuso il volontariato.





Altre realtà confermano questa tendenza nel nostro Paese, dovuta soprattutto alla dinamica demografica e quindi all’invecchiamento della popolazione e all’aumento delle persone senza figli. Già oggi il 27% di chi non ha eredi diretti decide di dedicare parte del patrimonio a una o più associazioni.





La donazione media degli italiani è di circa 20mila euro. Complessivamente i testamenti sono circa 97mila, in aumento del 7% secondo l’Istat.

Di questi i lasciti solidali, registrati dai notai, sono quasi 9mila, in crescita di anno in anno. T

ra le regioni più generose, la Lombardia e la Sicilia, a cui segue la Campania, il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Veneto.