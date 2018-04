24/04/2018

Fecondazione. L'eterologa non decolla. Pochi donatori Poche strutture in Italia. Su 10mila coppie , un terzo va all'estero







La fecondazione assistita eterologa in Italia non decolla. E questo nonostante sia stata sdoganata da una sentenza della Corte Costituzionale ormai da 4 anni. Eppure, anche se pienamente legittima nel nostro Paese, l’emigrazione delle coppie all’estero non si ferma, soprattutto verso Grecia e Spagna.



"Su circa 10mila coppie che ricorrono all'eterologa, oltre 1/3 si reca ancora all'estero" sottolinea Gianni Baldini, docente di Biodiritto all'Università di Firenze, e Direttore della Fondazione PMA Italia. "La situazione – dice – si può rappresentare con una metafora. Finalmente è disponibile un'auto, ma senza benzina.





Il problema principale sono i donatori italiani, troppo pochi. Per questo si fa ancora ricorso alle banche estere con costi elevati. Infatti, nonostante ci sia una normativa europea comune a tutti, in Italia, contrariamente agli altri Paesi, non viene consentito il rimborso dei costi, delle spese e la copertura per l'assenza al lavoro del donatore. Ciò rende necessario il ricorso all'acquisizione di gameti da Banche straniere, che forniscono i materiali a prezzi estremamente alti.



A questa già difficile situazione, si aggiungono le liste di attesa, che nei pochi centri pubblici in cui l'eterologa viene realizzata sono particolarmente gravose. Dai dati della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru) risulta che un ciclo di fecondazione eterologa che utilizza ovociti donati ha un costo che si aggira intorno ai 5-6 mila euro e la metà di questa spesa dipende dall’ovocita che viene importato. Nel 2016, secondo le rilevazioni fatte dal Ministero della Salute, le importazioni di ovociti sono raddoppiate, così come sono aumentate le richieste per la fecondazione eterologa.



L’insufficienza di donatori nel nostro paese - spiega Antonino Guglielmino, Presidente della Siru- è connessa a diversi fattori, in parte legati alla volontarietà dell’atto, ma anche alla mancanza di cultura della donazione”. “Importante quindi è sensibilizzare l’opinione pubblica con campagne informative, costruendo e mettendo in modo l’intero sistema. A cominciare dalle regioni che dovrebbero iniziare ad attrezzarsi con delle banche , come ha già fatto il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e come si sta organizzando la Lombardia”.