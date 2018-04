30/04/2018

Arrivano i cacciatori di bufale Contro le fake news l’Istituto Superiore di Sanità crea un nuovo portale contro le bufale mediche in campo alimentare







Sarà una delle figure giornalistiche più ricercate. Parliamo dei fact checker, cacciatore di bufale, una nuova figura professionale nata per contrastare il fenomeno delle fake news.

Bisogna essere aggiornati su tutti i temi di attualità, dalla politica estera alla scienza e alla cultura. Servono poi capacità di analizzare velocemente un testo, diplomazia e consapevolezza degli standard etici.

Sono alcune delle qualità richieste da The New Yorker, il prestigioso settimanale, ai candidati che aspirano a entrare nella redazione con il compito di controllare la veridicità delle informazioni.

Il giornale infatti certo non può permettersi scarsa qualità, accuratezza dei contenuti e verifica delle fonti per tenersi il suo milione di lettori. Alle qualità sopra elencate si aggiungono anche una buona conoscenza del funzionamento dei social network e familiarità con dell’intelligenza artificiale.

In Italia questa figura non ha ancora preso piede, ma è molto probabile che presto anche da noi “gli annusatori di bufale” si ritaglino un loro spazio. Secondo uno studio del Reuters Institute in Italia la media mensile dei visitatori sui siti di fake è del 3,5%.







Intanto l’Istituto Superiore di Sanità ha appena aperto il primo portale istituzionale dedicato interamente al cittadino per informarsi e diventare consapevole di tutte le false notizie che girano in campo alimentare.

Un’ intesa firmata dall’Iss in collaborazione con l’Agenzia giornalistica AdnKronos che ha dato vita a una rete anti bufale e all’attivazione di un canale online chiamato Doctor's Life che ha già avuto il patrocinio del ministero della Salute.