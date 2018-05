11/05/2018

Oltre il sisma. L’arte salvata Dopo il terremoto del 2016 recuperate in centro Italia oltre 30 mila opere d’arte. Una mostra a Macerata per non dimenticare











Tutta l’identità e la storia di una comunità, quella di Macerata, racchiuse in 34 foto che raccontano l'immane lavoro di recupero dei beni artistici feriti dal terremoto del Centro Italia. Una mostra, fino al 20 luglio nel capoluogo marchigiano, intitolata “Oltre il sisma. La carovana dell'arte salvata”.



Le immagini scelte dopo otto mesi di lavoro tra oltre 17 mila scatti realizzati da Luca Marcantonelli e Lucia Paciaroni, testimoniano le diverse fasi d'interventi per la sicurezza e il salvataggio dei beni messi in atto dai volontari del Gruppo Protezione civile Beni culturali Legambiente Marche, con le direttive della task force del Ministero dei Beni Culturali, in collaborazione con i vigili del fuoco e il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio culturale.



Attraverso gli sguardi dei due autori emerge il forte legame tra monumenti, quadri, statue, oggetti di culto e popolazione, che va oltre il dato estetico e contribuisce a delineare i costumi e le tradizioni di un'intera comunità.

A testimonianza di questo c’è tutta l'opera dei volontari, tra cui quelli di Legambiente che hanno effettuato oltre 3.600 ore di servizio, realizzando 88 interventi e recuperando 3.771 beni culturali.

Dal terremoto dell’agosto 2016 si è provveduto nei paesi colpiti del centro Italia alla messa in sicurezza di oltre 1000 beni immobili con il recupero di 30mila opere d’arte, oggetti archeologici e libri e 5000 metri lineari di archivi, preziosi custodi della nostra memoria storica.