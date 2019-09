30/09/2019

Vendemmia giù del 16%. Ma restiamo primi in classifica Meno vino a causa di un maggio freddo e piovoso. Incognita prezzi. Buone le esportazioni







Un maggio freddo e piovoso ha messo quest’anno seriamente a rischio la nostra produzione di vino.





E così dopo l’abbondante vendemmia dello scorso anno, le condizioni meteo difficili in primavera hanno rallentato il ciclo vegetativo della vite.





La produzione italiana di vino si attesterà a quota 46 milioni di ettolitri con un calo del 16% rispetto al 2018.





Una flessione però che non pregiudicherà il primato italiano visto che in Francia e Spagna, i nostri principali concorrenti, si prevedono rispettivamente 43 e 40 milioni di ettolitri di vino.





È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio del vino che punta il dito contro le anomalie climatiche di quest’anno, un inverno caldo e con scarse piogge prima e un maggio con temperature basse e abbondanti precipitazioni poi.





In generale si è avuto un ritardo della maturazione dell’uva di circa 10/15 giorni, tanto da far rientrare l'epoca di vendemmia in periodi più legati alla tradizione, dopo gli innumerevoli anticipi registrati negli ultimi anni.





Le condizioni meteo hanno penalizzato soprattutto le uve precoci come quelle a bacca bianca che vengono raccolte prima. E questo dopo anni di caldo torrido che aveva spesso accelerato la maturazione dei grappoli determinando in anticipo le operazioni di raccolta.





Quasi tutte le regioni hanno denunciato un taglio della produzione. Si va dal meno 30% della Lombardia, al meno 24% dell’Umbria, dal meno 20% di Emilia Romagna e Sicilia, al meno 18% del Friuli Venezia Giulia. E ancora dal meno 16% rilevato in Veneto e in Puglia, al meno 15% di Trentino, Marche e Lazio.





Unica eccezione la Toscana che ha invece visto crescere la produzione del 10%.





Ora rimane l’incognita prezzi e capire quanto questi dati influenzeranno il mercato. In definitiva se è vero che la produzione è inferiore a quella dell'anno scorso, la sfida sui mercati internazionali rimane alta.





Comunque, il 2019 sembra iniziato positivamente per quanto riguarda il mercato estero. Nei primi 5 mesi dell'anno (dati Ismea su base Istat) le esportazioni italiane si sono attestate sugli 8,6 milioni di ettolitri di litri a volume (+11% rispetto agli stessi mesi del 2018), a fronte di una progressione del valore che ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro (+5,5%). Se i dati dei mesi successivi dovessero confermare questa tendenza, a fine anno potrebbero essere sfiorati i 22 milioni di ettolitri per un indotto che potrebbe raggiungere i 6,5 miliardi di euro.





Sul fronte export si è registrata una progressione più marcata verso i Paesi Ue (+14% in volume e +6% in valore), rispetto a quella verso i Paesi terzi (+6% e +5%).