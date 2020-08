09/08/2020

Covid, i nuovi contagi

Tornano a calare i contagi in Italia ma preoccupano i giovani e i loro comportamenti. Forte ripresa del covid in Spagna. Gli Stati Uniti primo paese al mondo per numero di contagi, a seguire il Brasile