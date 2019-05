30/05/2019

Nasce Attract il nuovo “Apple store delle idee” Il progetto europeo mira a raccogliere le idee più interessanti che girano nel mondo della ricerca per renderle disponibili per le imprese











È possibile raccogliere le idee più interessanti che girano nel mondo della ricerca e renderle disponibili per le imprese? Trasformare le intuizioni più brillanti nel campo tecnologico e metterle in rete per aiutare a far crescere le aziende?





È quello che promette Attract, un consorzio europeo di nove partner, formato da maxi istituzioni della scienza e imprese e ideato da un pool di scienziati ed economisti europei visionari. L’intuizione del progetto è far nascere una sorta di 'Apple Store delle idee' da cui 'scaricare' tecnologie dirompenti a sostegno dell’industria.





Il primo passo consiste nel far dialogare scienza e impresa per poi attrarre investitori che sostengano i progetti scientifici fino a tradurli in prodotti di mercato.





Il consorzio ha appena annunciato di avere selezionato le prime 170 innovazioni rivoluzionarie, di cui oltre 30 italiane, alle quali è stato assegnato un fondo complessivo di 17 milioni di euro.





“Abbiamo deciso di dare 100.000 euro a fondo perduto a ciascuna idea per un anno”, raccontano gli ideatori di Attract, “e i ricercatori dovranno lavorare per dimostrare che la loro non è solo un'intuizione ma può tradursi in un prodotto reale".





I 170 progetti, sono stati selezionati fra 1.200 proposte presentate da scienziati e imprenditori di tutto il mondo. E la scoperta vera è che il mondo della ricerca non dialoga abbastanza con il mondo delle imprese.





Tra un anno, ai migliori 5-10 progetti che dimostreranno di potere avere un futuro, Attract conta di offrire fondi per 3-5 milioni di euro.





Gli ambiti di applicazione principali comprendono la diagnostica medica, il monitoraggio ambientale, i cambiamenti climatici e la scienza dei materiali. Dalla realtà aumentata ai sensori o ai dispositivi smart, molte delle 170 idee selezionate svilupperanno tecnologie rivoluzionarie che potrebbero contribuire a migliorare la diagnostica clinica, il monitoraggio sanitario e i trattamenti personalizzati di malattie come il cancro, il morbo di Alzheimer o la malaria, senza dimenticare le patologie cardiache e neurologiche.





Ad Attract lavorano le maggiori istituzioni scientifiche europee. Finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Ue, il progetto coinvolge infatti il Cern di Ginevra, l'European Molecular Biology Laboratory,l'Osservatorio Europeo Australe (Eso), l'European Synchrotron Radiation Facility.