22/10/2019

Frane e allagamenti

L'ondata di maltempo che ha colpito il nord. Frane e allagamenti: due vittime in Piemonte. Decine evacuati in Liguria, dove sono ingenti i danni. Strade e scuole chiuse in molte zone